WIJ ZIJN HOOPE PLEVIER

Wij zijn Hoope Plevier. Een gevestigd architectenbureau met hoge ambities. Passie voor architectuur is de basis van ons bureau. Creativiteit is onze motor. Wij geloven dat onze ontwerpen plekken, mensen en organisaties positief beïnvloeden. Dit doen we door ontwerpen te maken die inspireren, motiveren en waar mensen zich prettig voelen. Het is onze missie om voor zakelijke en particuliere opdrachtgevers spraakmakende en goede gebouwen op maat te maken. Op dit moment werkt Hoope Plevier aan verschillende eigentijdse nieuwbouwprojecten, de transformatie van diverse historische gebouwen naar woningen en een groot aantal architectuur en maatwerk interieur opdrachten.

BUREAU

Creativiteit en samenwerking met de opdrachtgever staan centraal tijdens ons ontwerpproces. Het beste resultaat behalen wij door een ontwerp samen met onze opdrachtgevers en gebruikers tot stand te brengen. Alleen door deze co-creatie kan een gebouw uiteindelijk echt duurzaam worden. Daarnaast zijn onze ontwerpen eigentijds en realistisch. Wij ontwerpen om te bouwen. Kenmerkend voor onze werkwijze is naast het maken van een goed ontwerp een project in goede banen te leiden. De plannen en de bouwuitvoering regisseren is even belangrijk om ambitieuze architectuur te kunnen realiseren. Onze aanpak is grondig en loopt van het creatieve ontwerpproces tot en met de fysieke oplevering van een project. Wij geloven dat alleen op deze wijze hoogwaardige ontwerpen tot stand komen. Onze opdrachtgevers zijn zeer divers, zo werken wij onder andere voor projectontwikkelaars, bedrijven, overheden en ook de particulier is bij ons aan het juiste adres.