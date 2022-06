Visser en Meijwaard is een designlabel opgericht door Steven Visser en Vera Meijwaard in 2013. Het ontwerpers duo maakt uitgesproken maar ingetogen producten waarbij veelzijdige materialen en heldere vormgeving de essentie vormen.

Voor hun ontwerpen laten Visser en Meijwaard zich inspireren door herkenbare details en de wijze waarop het product wordt geconstrueerd. Van de archetypische gym bok tot een super funtionele campingkast, Visser en Meijwaard nemen hun karakteristieken eigenschappen en vinden nieuwe manieren om ze toe te passen.

Detailering is de kracht van een Visser en Meijwaard product. Het samenkomen van kussen en onderstel, het sluiten van een kastdeur. Ze zijn leidend in het ontwerpproces. Door details uit te vergroten leggen de ontwerpers de nadruk op de schoonheid van technische oplossingen.

Het duo ontmoetten elkaar in 2008 aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem. Tijdens hun studie specialiseerde ze zich in Product Design. Nadat Visser en Meijwaard in juli 2012 afstudeerde, hij met een collectie gentleman accessoires, zei met een collectie zeer vrouwelijke hoge hakken, ontstond het idee om samen een label te beginnen.

Beide hebben hun eigen werkwijze in het ontwerpproces, wat ze een sterk en veelzijdig team maakt.