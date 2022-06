Studio Jasper is een jonge, dynamische en onafhankelijke (interieur)-ontwerp studio en meubelmakerij. De studio is in 2012 opgericht door eigenaar Jasper van der Hoeven.

Tijdens zijn studie meubelmaken aan het hout- en meubileringscollege te Rotterdam, is zijn liefde voor interieur en meubels ontstaan. Om ontwerp en de uitvoering samen te voegen tot één totaal concept heeft Jasper na de studie meubelmaken de hbo studie Interior Design & Styling aan de Jan des Bouvrie Academie gevolgd. In oktober 2013 is Jasper aan deze Academie afgestudeerd. Studio Jasper is sterk in goed doordachte, eigenzinnige ontwerpen. Kwaliteit, vakmanschap en detail spelen een heel belangrijke rol in het ontwerpen en maken van een ruimte of meubel. Alle elementen van een ruimte of meubel hebben hun eigen rol en belang. Het goed afwegen van deze belangen en het maken van (onverwachte) keuzes zorgen voor een uniek ontwerp.