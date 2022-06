Ik zoek naar wat voor jou een thuis is, zowel in je werkomgeving als in je huis.



Tot in de kleinste details een uniek concept uitwerken. Standaard oplossingen ga ik uit de weg, materialen zijn altijd eigen en passend bij de betreffende opdracht. Wat maakt dat het klopt? Wat maakt een plek jouw thuis? En waarom juist die plek?

Deze zoektocht is mijn spanning, mijn drijfveer en mijn grootste plezier. Verhalen maken, sferen neerzetten. Sferen die passen. Bij jou, mijn opdrachtgever en bij het betreffende pand.

Ik herinner mij woonkamers. Taferelen. Momenten. Mooie plaatjes. Ik kan ze allemaal haarscherp terughalen. Ik denk in beeld. Ik ben erg gevoelig voor sfeer. Hieruit ontstaat concept en ontwerp.

Het vervolgtraject vereist kennis, doorzettingsvermogen en de capaciteit om in oorspronkelijke en eigen oplossingen te denken. Met grote gulzigheid zoek ik in mijn werk naar de essentie van het verhaal. En pas als dat verhaal helemaal af is, dan klopt het. Dan voel jij je thuis.