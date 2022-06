WAT WE DOEN

Wij zijn actief op het gebied van interieur, architectuur en grafische vormgeving. We hebben een groot aantal uiteenlopende projecten uitgevoerd in binnen- en buitenland uitgevoerd. Zo zijn we betrokken geweest bij de inrichting van ambassades in Berlijn, Sarajevo en Manilla. We hebben ook diverse scholen, zorginstellingen, kantoren en woonhuizen gebouwd, verbouwd en ingericht. Op het gebied van grafische vormgeving hebben wij veel logo's en beeldmerken ontworpen als ook complete huisstijlen, maar ook boeken, kalenders en uitnodigingen. We werken aan kleine en aan grote opdrachten. Afhankelijk van de aard en de omvang van de opdracht zoeken we de samenwerking met andere partijen zoals Boeijenjong Architecten en Bouwadvies Uden.