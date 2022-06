Geïnspireerd door de rijkdom aan vormen, kleuren en structuren in de natuur bouw ik organische lichtsculpturen met plantaardige materialen zoals snoeihout, bamboe, wilgentenen.

Met handgeschept papier uit Nepal, zoals lokta, en zijde wordt de lamp/ lichtsculptuur bekleed. Met behulp van pigmenten en hars krijgt elke lamp/ lichtsculptuur een uniek en eigen karakter met een bijzondere sfeervolle uitstraling. Kunstobjekten en lichtsculpturen, sfeer- en designverlichting, de sculpturen zijn tijdloos, passen in elk interieur en stralen rust en geborgenheid uit. Een lichtsculptuur is kunstobjekt en verlichting in één!