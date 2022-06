Zonder afvoer kooklucht zuiveren

Teslion® levert recirculatiekappen die de kooklucht zuivert zonder afvoer. Door een ingenieus ‘state of the art’ filtersysteem is een externe afvoer niet nodig. U hoeft dus niet te verbouwen of aan te passen in uw huis. Het filtersysteem ioniseert de lucht, oftewel het verandert de moleculaire structuur van de kooklucht en geeft schone lucht terug de ruimte in. De digitale regeling met slechts een draaiknop regelt alles: aan of uit, snel of langzaam en gedimd of niet gedimd licht. Deze mooie en slimme uitvinding is bedacht, ontwikkeld en geproduceerd in Nederland. Voor onze 8 modellen: bezoek onze website teslion.nl of serious-kitchen.com.