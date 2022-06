Je bent jong en je wilt wat! Je hebt je ouderlijk nest verlaten en de

jarenlange droom om je eigen stek in te richten kan je eindelijk waarmaken. Allerhande sites, blogs en tijdschriften doen je watertanden met mooi design. Maar dan vergelijk je de prijzen van die dingen met het saldo op je bankrekening. Oeps! Naar IKEA dan maar? Goedkoop en leuk, dat wel, tot blijkt dat al je vrienden datzelfde kastje uitkozen. Daar sta je dan. Hoe maak je jouw stulpje uniek met de weinige centen die je hebt?

Hannemans to the rescue! Hannemans levert handgemaakte meubels tegen een betaalbare prijs. Scandinavisch geïnspireerd met een moderne of grappige toets. Een frisse collectie voor eigenzinnige mensen.