Van der Linde Interieur biedt voor haar klanten een totaalconcept op het gebied van interieur. Met merken in het hogere segment, adviseren wij onze klanten in een sfeervolle showroom van 2000 m2. Alle facetten op het gebied van interieur, worden in sfeervolle opstellingen getoond. Vakmanschap, kwaliteit en aandacht is waar wij voor staan. Onze woonspecialisten hebben de juiste tools in huis, om uw woonwensen uit te laten komen. Met ons team van interieuradviseurs en interieurarchitecten leveren wij naast creatieve interieurs voor thuis ook projectinrichtingen door heel Nederland voor de zakelijke markt, van kleinschalig tot complete turn key oplossingen.