Paul Salet vervaardigt meubelkunst en beeldend werk in zijn werkplaats in Amsterdam Noord en in St.Amant de Montmoreau. Het uitgangspunt is altijd gebruikt of gevonden materiaal , er wordt verzameld en gecombineerd, gezaagd, geschuurd en een kwaliteit toegevoegd. De beelden , objecten en meubels zijn te zien op exposities en in de werkplaats.