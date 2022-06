René Bijsterveld groeide op in Deurne, aan de rand van de Peel. In 2012 studeerde hij af als Product Ontwerper aan de HKU in Utrecht. Nu is hij eigenaar van ontwerpstudio Bijsterveld Vormgeving in Deurne. Inspiratie haalt René uit zijn jeugd en zijn omgeving.

De producten die René Bijsterveld maakt kenmerken zich door hun eenvoud. Een ongecompliceerde kijk op alledaagse producten. Belangrijk is dat een product geen uitleg behoeft. Daarnaast voegt hij waar mogelijk een vleugje humor toe aan zijn producten: Eenvoud met een knipoog.