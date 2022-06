Colofon

Wij gaan 400.000 jaar terug in de tijd. De oermens kreeg controle over het vuur, waardoor vuurplaatsen en gemeenschappelijke kookplekken ontstonden. Kortom het was de start van het nadenken over het invullen van je vrije tijd en het samen bereiden en genieten van de smakelijkste gerechten.

Wij stappen in het jaar 2018! Het ontstaan van Vuurbak, de buitenkeuken! Vuurbak is modulair, uniek in zijn soort. Met Vuurbak kun je je persoonlijke buitenkeuken samenstellen, zeer compleet en geheel naar eigen smaak. A la plancha, op een rooster, roken, in de oven of als kachel, genieten van de directe warmte van houtvuur. Vuurbak is Multifuel: Grillen op briquetten, houtskool of op houtvuur. Kies zelf je opties en opstelling. Alles kan.