Voor uw woon- of werkomgeving realiseert IlsePhilips een mooie styling die perfect past bij het imago en sfeer die u wilt uitstralen. Alles passend bij uw smaak en uw budget en voorzien van haar eigen ontworpen unieke textielproducten.

Het creatieve brein is Ilse Hoekstein-Philips : illustrator, textielontwerper, ambachtelijk handwever en interieurstyliste. Creatieve oplossingen bedenken en de kunst om mooi en functioneel goed te combineren is haar passie en doet ze al vele jaren in haar eigen ontwerpbureau. IlsePhilips voorziet u graag van advies