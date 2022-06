Ambachtelijk maatwerk voor de zakelijke en particuliere markt.

Zakelijk hebben wij onze sporen verdiend met winkelinrichting en winkelinterieurs, kantoorinrichting, balies, toonbanken, kasten, wanden en zo verder. Voor onderwijs en zorginstellingen, historische monumenten, meubelontwerpers, medische trailers en winkelketens. Altijd op maat, kleur, materiaal en plaatsing in overleg met de klant.

Particulieren weten ons ook te vinden! Restaureren of nieuw plaatsen van "en-suite" deuren en kasten, keukens op maat, nieuw of in bijvoorbeeld jaren dertig stijl, moderne badkamer en slaapkamer interieurs. Maar ook voor de renovatie van een jaren twintig veranda draaien wij onze hand niet om.