Studio Blanca ontwerpt en begeleidt nieuwbouw, uitbreidingen en verbouwingen van woningen voor particulieren. We verrichten advieswerkzaamheden van ontwerp tot en met oplevering voor opdrachtgevers in de woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg en kantoren. De ontwerpen die Studio Blanca realiseert zijn maatwerk en worden afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Ontwerpen is onze passie en professie.