Bolier Ontwerp & Bouwregie is een architectenbureau dat zich richt op gezonde en duurzame woon- en werkplekken: ruimtes waar de gebruiker zich prettig voelt. Materiaalkeuze en bouwfysica van de ruimte spelen hierbij een belangrijke rol omdat deze grote invloed hebben op de gezondheid van het binnenklimaat. De vormgeving van een ruimte heeft direct invloed op de energiehuishouding en het comfort dat de gebruiker ervaart.

Droomt u van een moderne, prettige woning of werkplek? Ik help u graag uw ideeën te verwezenlijken. Samen bekijken we de mogelijkheden en maken we een evenwichtig ontwerp. Ik verzorg voor u de aanvraag van de vergunning en adviseer bij de aannemerskeuze. Tevens zie ik er op toe dat de aannemer(s) de nodige kwaliteit leveren en dat het bouwproces tijdig en binnen budget gerealiseerd wordt.

Gezond | Energiezuinig | Samen | Toekomstgericht