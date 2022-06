☆ Een goede verkooppresentatie maakt het verschil tussen TE KOOP en VERKOCHT ☆

☆ Verkoopstyling versnelt de verkoop van uw woning ☆

Staat uw huis te koop, of wilt u het gereed maken voor verkoop? Wilt u uw huis snel tegen de beste prijs verkopen? Wilt u van uw dubbele maandlasten af? Vastgoedstyling is het antwoord! In Amerika en Engeland is het al jaren een bekend begrip onder de naam 'home staging'. Daar is het een gewoonte om bij de verkoop van een huis, naast een makelaar, ook een vastgoedstyliste in handen te nemen. De voordelen zijn inmiddels bewezen; huizen worden sneller en tegen betere prijzen verkocht wanneer het interieur de juiste uitstraling heeft. Styled & Sold biedt alle diensten die nodig zijn om dit te bereiken, voor elk type woning en passend bij elk budget.

Gecertificeerd door House of KIKI en aangesloten bij CNVV www.CNVV.nl