Ons bureau is werkzaam op een breed terrein. Binnen de utiliteitsbouw ontwerpen we bedrijfsgebouwen, maar ook interieurs. De woningbouw omvat het scala van appartementencomplex tot particuliere woningbouw.De eisen welke in samenspraak met de opdrachtgever worden geformuleerd, worden door ons altijd met zorg omgezet in een passend ontwerp. De omgevingsfactoren en de ligging van het te bebouwen perceel zijn een belangrijke leidraad voor het ontwerp. Een 'maatpak', waarbij zowel de kosten als de samenwerking belangrijke factoren zijn. De ontwerpen laten zich niet in een vakje plaatsten als 'modernistisch' of 'traditioneel'. Ze zijn bedacht binnen de grenzen die worden aangegeven, waarbij we het wel als onze taak zien om deze grenzen te verleggen. We zoeken naar toepassingen van materialen en ruimtelijke vormen die een meerwaarde geven aan het ontwerp. Indien de omvang van een project dit vraagt, of als de opdrachtgever dit wenst, maken wij gebruik van de expertise van adviseurs op het gebied van constructies, kosten of bouwfysica.