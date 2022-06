'Van zaadje naar 'model' en via de compostbak tot lamp. Een wonderlijke weg voor de productie van een lamp'.

Jeplights zijn unieke polyester lampen, ontworpen en gemaakt door beeldend kunstenaar Jeannette Ephraϊm. Jeplights hebben een echte pompoen als mal en omdat deze in het proces verloren gaat, is het eindresultaat zo uniek als de pompoen zelf.

Van zaadje naar 'model' en via de compostbak tot lamp. Een wonderlijke weg voor de productie van een lamp. Een Jeplight is dan ook in zekere zin een seizoensproduct. De pompoenen zijn in het najaar rijp en moeten in de wintermaanden verwerkt worden tot 'halfproduct' van polyester. Als de pompoen nog aan de plant zit, wordt bij wijze van spreken al bepaalt of het een hanglamp of een staande lamp gaat worden.

De lampen worden op speelse wijze verwerkt met kleur, glas of hout. Dat maakt de Jeplights tot sfeervolle karakteristieke lampen, die altijd te herkennen zijn aan een uniek JEPnummer. Er zijn lampen voor binnen en voor buiten.