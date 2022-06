Stoerrr - Concepts & Design

Stoerrr is een Nederlands ontwerpstudio dat concepten en producten ontwikkelt voor kinderen, particulieren en bedrijven. Van interieur ontwerp voor werk,- en woonruimtes, speeltoestellen voor kinderen, tot op maat gemaakte kunstobjecten. Stoerrr ontwerpen zijn speels, mooi in zijn eenvoud en functioneel.

Koen Crommentuijn is oprichter van Stoerrr en vader van twee kinderen. Met een oog op de toekomst voelt hij zich dan ook verantwoordelijk voor de wereld die wij onze kinderen achter laten. Daarom ontwerpt en produceert Stoerrr altijd op duurzame basis. Met hout uit beheerde bossen, hergebruikte materialen en bio-based plastics. Stoerrr producten zijn gemaakt om lang mee te gaan, zodat de volgende generatie er ook van kan genieten.

Stoerrr staat niet voor massaproductie, maar voor opvallende en unieke producten met een eigen verhaal. Verhalen die voort komen uit eigen ervaringen, herinneringen, fantasieën en gevoelens. Zoals de Casa Kubaa speeltoestel, ontworpen om de motoriek en fantasie van kinderen op een speelse manier te stimuleren.

Geloof jij ook in een duurzame oplossing voor een betere toekomst? Neem dan contact op met Stoerrr voor je volgende ontwerp project!

Dutch Design For the Next Generation