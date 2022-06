About Art maakt het makkelijk kunst te kiezen en te kopen. Uniek is namelijk dat je bij About Art een eerste selectie kunt maken door kunstwerken te kiezen en deze in My Gallery te plaatsen.

Ook is er de mogelijkheid om een kunstwerk op uw eigen muur te zien dankzij de handige kunst app van About Art. Deze kunt u gratis downloaden in de app store.

Heeft u vragen bel of mail ons! (+31 20 2263555 info@aboutart.nl )