Als vormgevers ontwikkelen en ontwerpen we gebruiksproducten en interieurconcepten. Producten voor dagelijks gebruik die intuïtief werken en verwonderen in eenvoud. Ruimtes die aanspreken en uitnodigen. Om ieder moment te verrijken in schoonheid.

Dit doen we door de onderliggende behoefte van een vraag te vertalen naar een tastbaar gevoel in functie en vorm. Om zo inspirerende ideeën te realiseren en in samenwerking sprekende, duurzame oplossingen te ontwikkelen.

In het ontwikkelingsproces werken we samen met verschillende disciplines, van beoefende ambacht tot en met digitale innovatie. Er wordt onderzocht hoe materialen voelen, hoe kleuren passen en hoe vormen in gebruik worden ervaren. Vanuit daar ontwerpen we sterke oplossingen die intuïtief aansluiten in gebruik, met aandacht voor detail. Zodat een ontwerp blijvend werkt en verwonderd. Studio TOIMII is een industrieel ontwerpstudio in Utrecht en wordt gevormd door Peet de Vries en Gerben Hoogenboom. ‘TOIMII’ is Fins voor ‘het werkt’.