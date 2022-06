Onze collectie luxe tuinmeubelen vormt een verzameling replica's van bekende klassieke modellen uit de 19e eeuw; zo op het oog net als toen maar met het comfort en de kwaliteitseisen van nu. Deze luxe tuinmeubelen kunnen het hele jaar door gewoon buiten blijven staan; alle modellen zijn weerbestendig en onderhoudsarm. Kiezen voor onze tuinmeubelen betekent duurzaam genieten. De materialen in combinatie met de behandelmethodes garanderen een lange levensduur. We houden alles graag in eigen hand. Daarom produceren we zelf en verkopen we onze meubelen rechtstreeks aan onze klanten. Daarnaast zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal gebied (People) en doen ons best bij al onze handelingen het milieu zo min mogelijk te belasten en rekening te houden met de belangen van de mensen binnen en buiten onze organisatie