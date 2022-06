Hoi! Ik ben Agnes, freelance illustrator en animator uit Utrecht.

Sinds 2012 werk ik als professioneel illustrator voor diverse opdrachtgevers. Mijn werk typeert zich door een sfeergevoelig kleurgebruik en een georganiseerde rommeligheid. Soms humoristisch en vrolijk, soms serieus en treffend.

Ik vind het allerleukste om mijn kenmerkende handschrift en verbeeldingskracht in te zetten voor een grote diversiteit van media en opdrachtgevers. Van boekillustraties tot raamstickers, van geboortekaartjes tot redactionele illustraties en productontwerp. Voor kinderen en voor grote kinderen.

Interessante projecten waar ik bij betrokken ben zijn ‘Elke dag een ding’ (elke dag een inspirerende tekening op je tijdlijn als je de pagina liked) en ‘Juf mag ik kunst maken’ waarbij kinderwijsheden worden omgezet in treffende illustraties.

Organisaties waarmee ik heb samengewerkt zijn: KLM, Qizini, Wendy Magazine, het Parool, Noordhoff Uitgeverijen, Summertime Publishing, de Dakhaas, Hard//Hoofd, Vocal Arts Academy, Wijkraad West, Hubbub, gemeente Utrecht, BoekieBoekie en meer…

Naast werkzaamheden als illustrator ben ik ook muzikante. Ik ben, na mijn afstuderen van het conservatorium in Utrecht, als zangdocente betrokken bij muziekschool 'Het Klooster' te Woerden en treedt ik door het hele land op met mijn folkband 'Wooden Soldiers' (www.woodensoldiers.nl) en a capella retro-act 'Charmony' (www.charmonymusic.nl).

2010- 2013: Avans St. Joost Den Bosch, Bachelor Illustratie

2009-2010: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Master

2005 –2009: Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Bachelor zang Jazz&Pop

2004-2005: Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag, Propedeuse Grafisch Ontwerp

*English*

Agnes Loonstra started working for clients during her studies on the academy of arts in Den Bosch. She represents diversity and creativity and she both works for bigger (such as KLM, Noordhoff Uitgeverijen and het parool) and smaller companies. From bookillustration till birthcards and from editorial work till product design. Besides her work as an illustrator, Agnes is also a musician. She works on a music school in Woerden 'Het Klooster' as a singing teacher and she tours with her folkband 'Wooden Soldiers' (www.woodensoldiers.nl) and her a-capella retro-act 'Charmony' (www.charmonymusic.nl).