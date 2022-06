JYSK is een internationale retailketen die "alles voor de woning" verkoopt en altijd wel een goede aanbieding heeft. JYSK is opgericht in Scandinavië: de eerste winkel werd in 1979 geopend in Aarhus, Denemarken.

Vandaag de dag heeft JYSK meer dan 2.200 winkels en 19.000 medewerkers in 37 landen. In Duitsland en Oostenrijk opereren wij onder de naam Dänisches Bettenlager en in de rest van de wereld opereren wij als JYSK. De JYSK groep wil zichzelf wereldwijd vestigen en zo iedereen voorzien van een goede aanbieding. De eigenaar en oprichter van de JYSK groep is Lars Larsen die ook eigenaar is van meubel ketens Bolia.com, IDEmøbler en ILVA alsmede een aantal andere bedrijven.