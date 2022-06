WoWood Upcycled (3D) houten wanden gemaakt van allerlei soorten hergebruikt hout. Naadloze verbinding door Z patroon van het (paneel 600 x 120 x 8 a 12 mm) Licht in gewicht, makkelijk te verwerken. Geassembleerd in sociale werkplaatsen in Nederland; dus 100% made in Holland. Verkrijgbaar in 8 soorten