Archetypische vormen met een twist.

Tom Frencken krijgt inspiratie van alles wat hij om zich heen ziet.

Verhoudingen en verbindingen, kleuren en vormen die Tom Frencken in een oogwenk denkt te zien, slaat hij op en ziet hij meteen vertaald in een meubel, interieur of object. Detaillering, materialen en constructie bedenkt Tom frencken al tekenend op papier. Zijn grafische, interieurarchitectuur en meubelopleiding zijn allen verweven in zijn zeer diverse werk. De eenvoud, de afwerking en de vaak cartooneske uitstraling karakteriseren Tom Frenckens werk.