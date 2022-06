Als 'SFEERMAKER voor woon-, werk- en leefomgeving' geef ik adviezen voor de inrichting van ruimten, zowel in de zakelijke als particuliere markt. Van woonkamer tot kantoor, van tuin tot ontvangstruimte, van winkel tot showroom. Ik verwezenlijk je droom.

ONTWERP & BEGELEIDING VAN PROJECTEN Ik lever projecten van het eerste ontwerp op de tekentafel tot de volledige realisatie. Maar je kunt mij ook inschakelen voor een gedeelte van het project. Kleur, materialen, verlichting, meubels, vloer en wanden, accessoires, alles is te realiseren. Ik beschik over een groot netwerk van betrouwbare specialisten en vakmensen (meubelmakers, schilders, hoveniers, elektriciens, loodgieters etc.) met wie ik mooie projecten tot stand heb gebracht. Duurzaamheid is nog steeds een van mijn centrale thema's. Een vernieuwd interieur betekent namelijk niet dat alles moet worden vervangen. Vaak volstaat een enkele aanpassing met wat aanvulling  één nieuwe bank en een andere kleur op de muur of nieuwe verlichting en wat accessoires  om een compleet andere sfeer te creëren.

SPIN IN HET WEB Wat je ook wilt, of het om de zoektocht naar één enkele stoel gaat of om een complete verbouwing, ik neem jou de zorgen uit handen en zorg ervoor dat het in orde komt. Je hoeft niet langer winkel-in-winkel-uit en met een eindeloze reeks leveranciers of werklui in overleg. Als een spin in het web coördineer ik jouw project, zakelijk of particulier, klein of groot.