Sinds 1985 heeft Van Dijk en Partners licht + advies zich ontwikkeld tot een gerenommeerd lichtadviesbureau en leverancier van design- en projectverlichting. Ons klantportfolio bestaat uit onder andere privéwoningen, kantoren, woonzorgcentra, retail en hospitality. De missie van de lichtstudio is om onze relaties te ver-lichten.

Van Dijk en Partners licht + advies is merkdealer van o.a. Artemide, Belux, Delta Light, Diesel, Flos, Foscarini, iGuzzini, Ingo Maurer, Intra Lighting, Kreon, Lightyears, Luceplan, Modular, Moooi, Muuto, Nimbus, Occhio en Tom Dixon Design.

We zijn gevestigd aan het monumentale Entrepotdok, een complex pakhuizen gebouwd tussen 1708 en 1829, centraal gelegen in de Plantagebuurt in Amsterdam-Centrum direct naast dierentuin Artis. Studio en kantoor zijn gehuisvest in pakhuis Monnickendam.