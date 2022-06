Van bruggen tot modulaire kasten, de ontwerpen van Meubelmakerij Luitjens

Meubelmakerij Luitjens is gevestigd in het Overijsselse plaatsje Lettele, en ontwerpt en vervaardigt bijzondere meubelstukken. In de meeste van haar ontwerpen vinden we verrassende elementen terug, soms zit hem dat in de materiaal…

Lees verder