INLEIDING

Het ontwerpen van een duurzaam en tijdloos interieur voor de particuliere- en zakelijke partijen ter bevordering van het woonklimaat. Gevoel voor sfeer en oog voor detail zijn onmisbaar belangrijke voorwaarden om een eigenzinnige en persoonlijke inrichting tot stand te kunnen brengen op basis van uw wensen. Door de samenwerking met vaste (onder)aannemers is een goede communicatie tussen de opdrachtgever en derden mogelijk.

VISIE

Ons ontwerp is gebaseerd op uw leefpatroon, hoe maakt u gebruik van uw woning/bedrijf. Om dit te bewerkstelligen starten we altijd met een vrijblijvend gesprek. Naast interieurontwerp kijken we tegelijkertijd ook naar de bouwkundige aspecten om uw leefgenot te vergroten.



WERKWIJZE

De werkwijze van ‘Kroneman Interieurs’ kenmerkt zich door creativiteit, betrokkenheid, veelzijdigheid en expertise. Wij streven ernaar om altijd tot een oplossing te komen, daarom hanteren we geen grensen:

- Onbeperkt aantal werkoverleg

- Vast-tarief-per-ruimte zonder bijkomende kosten

Elke 2e en volgende ruimte doen we voor de helft van de kosten.

- Vast overzichtelijk stappenplan

- Presenteren we in 2D en 3D

- Door lokaal actief te zijn zitten we dicht bij onze klanten wat de communicatie versterkt.

- Uitgebreid netwerk op het gebied van interieur en (onder)aannemers



DISCIPLINES

- Interieurontwerp

- Bouwbegeleiding

- Planning en begroting

- Meubels op maat in eigen beheer

- Technisch tekenwerk en bouwkundig advies

Meer informatie vind u op onze website of bel naar 030 8783801/ 06 47570401.

Antwoord op al uw vragen. We komen graag bij u langs.