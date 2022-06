Marjon is een ervaren en gedreven interieurarchitect, van vele markten thuis. No nonsense, met het hoofd in de wolken maar de voeten stevig op de grond. Want ideeën moeten wel uitvoerbaar zijn. Liever tijdloos dan trendy. Liever duurzaam dan een kortstondig resultaat. Gedegen onderzoek naar uw specifieke wensen en werkwijze leidt tot concepten en ontwerpoplossingen die u en uw organisatie op het lijf geschreven zijn. Het resultaat: een woon- , werk- en leefomgeving waarin u zich thuisvoelt, zichzelf herkent en die uw werkprestaties verbeteren.Zeg nou zelf... wie wil dat nou niet. Contact: bezoek de website https://www.marjonvandewiel.nl of stuur een berichtje info@marjonvandewiel.nl