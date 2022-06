Studio Nienke Hoogvliet is een textiel, product en concept design studio gevestigd in Delft. Nienke (1989) studeerde in 2013 af van Lifestyle&Design op de Willem de Kooning Academie, met een minor in textiel. Met haar ontwerpen probeert ze bewustwording te stimuleren voor bepaalde onderwerpen waar zij door gefascineerd is. De meeste van haar projecten hebben iets te maken met kwetsbaarheid: in de mens, de maatschappij of in de natuur.De ontwerpen van Studio Nienke Hoogvliet zijn persoonlijk en poëtisch. Ze zijn meer dan een product, ze proberen de kijkers emoties te raken. De meeste ontwerpen van de design studio zijn dan ook conceptueel en esthetisch. Met een bijzondere interesse in natuurlijke materialen en productie processen zijn de meeste producten duurzaam en ambachtelijk.