Garden Pleasure® is een familiebedrijf, gevestigd aan de Schorweg 32 in Breezand. Sinds 2006 is Garden Pleasure® een geregistreerd naam,- en beeldmerk. Inmiddels is Garden Pleasure® uitgegroeid tot een toonaangevend tuininrichting- en adviescentrum in exclusieve tuinproducten waar u kunt rekenen op vakkundig advies. Al ruim 60 jaar een vertrouwd adres! Kwaliteit staat bij ons voorop. Dat betekent dat u bij ons kunt rekenen op hoogwaardige producten, ervaring en vakmanschap. Onze persoonlijke aandacht, open communicatie, oog voor detail, creativiteit en talloze mogelijkheden maken van uw droomtuin werkelijkheid. Garden Pleasure® heeft alles in huis om een complete droomtuin te realiseren. U kunt bij ons terecht voor Finse log woningen - blokhutten - tuinhuisjes - tuinpaviljoens - prieeltjes - buitenverblijven - terrasoverkappingen - veranda’s - carports - garages - tuinschermen - poorten - hekwerken - tuinmeubelen - parasols - zwembaden - sauna’s - vlonders - terrassen - bloembakken - buitenkeukens en bieden talloze maatwerk mogelijkheden. Garden Pleasure® heeft door de jaren heen een sterk maatwerk-concept ontwikkeld. Er zijn ongekend veel mogelijkheden. Een (eenvoudige) tekening of foto en afmetingen met eventuele omschrijving van uw wensen en ideeën zijn voldoende om u een goed advies en prijsindicatie te geven.