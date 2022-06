Samengaan vanarchitectuur en techniek

We zijn een bureau dat bouwprojecten architectonisch en technisch ontwerpt. We vinden het belangrijk dat gebouwen prettig zijn om in te verblijven, functioneel, mooi en duurzaam.

Onze passie; de architectuur integraal ontwerpen met constructies en installaties.

Naast nieuwbouw hebben we veel ervaring met herbestemming- en renovatieprojecten.

We maken gebruik van een digitaal informatie model. Dit bevat alle informatie van het gebouw en genereerd een 3-D tekening.

Niet alleen tijdens het ontwerpstadium en uitvoering van grote waarde maar ook een belangrijke tool tijdens het beheer en onderhoud van het project.