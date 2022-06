Een badkamer- en tegelboetiek met een passie voor badkamers en het in 3D ontwerpen van de badkamer, het toilet of tegelvloeren voor het gehele interieur. Een 360° view brengt het resultaat van het ontwerp direct en zeer realistisch in beeld waardoor u als klant zich een goed beeld kunt vormen van het eindresultaat. In onze online badkamershowroom veel inspirerende badkamer ontwerpen en ideeën in 360° voor betaalbaar badkamerdesign.

Naast onze gratis badkamerontwerp service is Sani-bouw ook een webwinkel met de online verkoop van sanitair, kranen, tegels, installatiemateriaal, badkameraccessoires, douchebakken, baden of bouwmaterialen. Ook kunt u iedere aankoop uit de webshop laten monteren door de vakman bij u om de hoek. De meer dan 100 Sani-bouw vestigingen zijn verspreid over heel Nederland en deze lokale vakmannen en vakvrouwen helpen u niet alleen met onderhoud of kleine klusjes maar renoveren ook uw complete toilet of badkamer. Klik hier voor het overzicht van al onze installatie vestigingen in Nederland