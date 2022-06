Lab32 architecten is een dynamisch en gepassioneerd team dat onder leiding staat van architect Loek Stijnen.

Wij werken continue aan een hoge architectonische kwaliteit. Rekening houdende met programma, locatie, opdrachtgever en gebruik ontwikkelen wij voor elk project een uniek en exclusief maatkostuum. Lab32 architecten heeft een moderne eigentijdse visie over architectuur. Het werk kenmerkt zich door horizontale en lengte ondersteunende elementen, eenvoudige volumes, minimalistische vormentaal, heldere en eerlijke materialen en herkenbare verhoudingen. De menselijke maat is in alle gebouwen terug te vinden. Lab32 architecten heeft daarnaast ook veel aandacht voor bouwkundig kwalitatieve vormgeving, duurzaam- en energiezuinig bouwen, klantgerichte service en kwaliteit in detail. Wij houden alle facetten, tot en met de werktekeningen in eigen hand en gaan indien noodzakelijk op specialistisch gebied samenwerking aan met professionele partners. Wij zijn net zo groot als U wilt dat wij zijn. Lab32 architecten werkt met een hecht team en streeft ernaar om steeds weer de lijnen met de opdrachtgever héél kort te houden. Dat betekent: veel persoonlijk contact, altijd bereikbaar zijn en midden op de werkvloer staan. De vakdisciplines zijn stedenbouw, architectuur, interieurarchitectuur, vormgeving en inrichting, tuinontwerp, design keukens en design produkten. Lab32 architecten is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecten. (BNA)