Olsthoorn Ontwerp en Bouwadvies is een compact bureau met korte lijnen. De samenhang in ontwerp, detaillering, uitvoering en het persoonlijk contact met de opdrachtgever tijdens het gehele proces is hiermee ons inziens het best gewaarborgd.

In onze architectuur zoeken we naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen, waarbij uitstraling en duurzaamheid sleutelwoorden zijn met aandacht voor detail, materiaalkeuze en kleur. Zuivere, logische en éénduidige oplossingen trachten we te vinden in samenhang met constructie, interieur, en buitenruimte.