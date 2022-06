K studio is gespecialiseerd in recycle design.

De collectie van K studio bestaat uit sprookjesachtige meubels met echte takken uit het bos. Alsof de

kastjes opnieuw boom worden. Ze lijken zo weg te kunnen wandelen, omdat er met het evenwicht is gespeeld. De combinatie van de grillige, ruige takken met de keurig geschaafde kastjes uit het kringloopcircuit is verrassend dynamisch. Hoewel de objecten breekbaar en frele ogen zijn ze stabiel en gebruiksvriendelijk. De fraai beklede laadjes zijn een mooi verrassingselement.

De collectie bevat ook ‘slow bowls’: gerecyclede houten schalen gecombineerd met echte slakkenhuisjes en slakjes van kunststof.

Elk ontwerp in onze collectie is uniek. Geen meubel, schaal of slakje is gelijk.

Naast onze eigen collectie, doen we veel maatwerk in opdracht. Neem gerust contact op als je een dierbaar meubel hebt dat een metamorfose nodig heeft, of een speciaal ontwerp wil laten maken.

K studio staat voor hergebruik op een authentieke manier, unieke objecten die een toevoeging zijn in de jungle van overconsumptie. Er is nog zoveel moois dat een tweede kans verdient!