TWO-O | Amsterdam

Wat wij kunnen maken is bijna eindeloos. Of het nou van staal, hout, of glas is, het maakt niet uit. Dat komt door de verschillende technieken en specialisaties die we in huis hebben, of in huis halen. Het maakt ons niet uit in welk deel van het proces onze bijdrage nodig is. Van ontwerp tot installatie, we hebben het al eens gedaan. Niet voor niets vertrouwen internationale merken ons om producten, meubels, displays of andere ontwerpen te maken. Hieronder vind je een greep uit de diensten en technieken die we in huis hebben.

Sinds 2011 maakt TWO-O voor verschillende klanten meubels en interieuren op maat. Door onze kennis van ontwerp en verschillende materialen is het mogelijk om unieke producten te maken. Met onze 3D technieken is het mogelijk om snel en kosten efficiënt een sample te maken. Samen met het designteam en de klant werken we toe naar een vernieuwende en hoogstaande meubels en interieuren.

Teamplay Voor bedrijven zoals Nike, Pernod Ricard, Decathlon, Quaker, Friesland Campina hebben wij opdrachten gedaan. Zij vertrouwden op de flexibiliteit en teamwork van TWO-O in combinatie met het gebruik van de modernste technieken. Daarnaast zijn we gewend om onder tijdsdruk te werken en de kwaliteit niet uit het oog te verliezen. Specialisten in huis Met eigen stylistes, industrieel ontwerpers, meubelmakers en lassers zijn wij in staat om van problemen uitdagingen te maken. Wij geloven dat bij vooral bij het maken van meubels en interieur elke schakel even belangrijk is om de kwaliteit te waarborgen. Interieur of meubel? Regelmatig wordt er verschil gemaakt tussen interieur bouwen en meubel maken. De puristen vinden dat interieurbouw gedaan wordt met ‘gewoon’ hout terwijl meubels gemaakt worden van massief hout. Ons maakt het niet zoveel uit, we hebben de kennis en kunde in huis om beide te doen. Interieurbouw Interieurbouw wordt vaak geassocieerd met plaatmateriaal terwijl het echte meubel maken vaker met massief hout is. Maar wilt u graag een interieur dan is dit mogelijk bij TWO-O. Met behulp van verschillende 3D-programma’s kunt u meekijken tijdens het ontwerp- en maakproces. Zo kunnen we tussentijds bijsturen mocht het nodig zijn.

Meubelontwerp Ben je op zoek naar een speciaal meubelontwerp? TWO-O denkt graag mee en maakt je wensen realiseerbaar. Van kasten tot tafels, van meubels tot complete inrichting. Het technisch team in Amsterdam staat je graag bij. Kom vooral eens langs of vraag via onderstaand formulier een offerte aan.

Meer weten? Wil je meer weten over Meubel en Interieurontwerp van TWO-O? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Voor vragen kun je ons bellen op het nummer (020) 486 64 11.