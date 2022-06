Jolanda van Goor is een jonge productdesigner uit Nederland. Zij studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Academie voor Beeldende Vorming) en aan de Gerrit Rietveld Academie (Architectural Design). Na haar afstuderen in 2010 richtte zij Studio Jolanda van Goor op. Jolanda maakt functionele producten met een knipoog. Haar werk is puur, simpel en fris.

‘Mijn doel is producten te ontwerpen die functioneel zijn en waar mensen blij mee zijn.’ Daarom maakt Jolanda producten met een ongedwongen vormgeving die makkelijk in verschillende ruimtes en interieurs te plaatsen zijn. Maar ook producten die opvallen: ‘Ik hoop dat mensen af en toe blijven stilstaan om er echt naar te kijken.’ Om dit te bereiken werkt ze met aparte en mooie materialen, met geabstraheerde maar vaak herkenbare vormen of met vrolijke kleuren.

Jolanda werkt bij voorkeur met natuurlijke en gerecyclede materialen. Ze verkent de materialen en is nieuwsgierig naar wat je er allemaal mee kunt doen. Ze neemt de tijd om te onderzoeken, te experimenteren en te testen. De producten worden op ambachtelijke wijze gemaakt.

Haar inspiratie haalt ze uit de verschillende texturen, vormen en kleuren die in de natuur te vinden zijn. ‘Als je heel goed kijkt en dingen onder de loep neemt, dan zie je soms de meest felle kleuren of aparte vormen. Je ziet verschijnselen waarvan je niet verwacht had dat de natuur die heeft.’ Ook de hectiek van de stad en hoe mensen daarin bewegen is een inspiratiebron. ‘In de stad zijn zoveel functies op een kleine plek te vinden. Je bent gedwongen om dingen functioneel te doen, zo economisch mogelijk. Vandaar dat mijn producten soms meerdere functies hebben.’

Jolanda werkt ook samen met andere ontwerpers, waaronder Ruben van Klaveren en Laurien Oversier. Met Laurien ontwierp zij een boekenkast en twee nachtkasten "Shelf Fulfilling Prophecy" die gepresenteerd werden op de Salone 2012 te Milaan. Dit jaar presenteert Jolanda haar laatste ontwerp" Lighten Up & Contorno N° 9 & N° 14 op de Salone Internazionale del Mobile di Milano 2015

Inmiddels is Jolanda’s werk te zien geweest op diverse (inter-)nationale beurzen zoals Salone Internazionale del Mobile di Milano, Design Festival in Londen, Mode Biënnale in Arnhem, Abitare il Tempo 100% Project in Verona en de Design Salone in Amsterdam. In 2010 was zij genomineerd voor de Doen/Materiaalprijs en geselecteerd voor Gespot Talent 2010. Haar werk heeft gestaan in het Museumhuis Kunstpaviljoen in Nieuw Roden. Ook won Jolanda de Jury prijs bij Present Time Design Contest in 2013 voor The Missing Bulb en in 2014 voor haar ontwerp My Granny...