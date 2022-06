Eurobord Keukenspuiterij en Meubelspuiterij houdt zich bezig met keukenkastjes spuiten, totale keukens spuiten, meubels spuiten en het spuiten van complete interieurprojecten voor particulieren en bedrijven. Al meer dan 20 jaar. Naast een moderne meubel- en keukenspuiterij beschikken wij over een eigen (de)montage service en transport service. Vanuit Rotterdam is ons servicegebied Nederland en België.

U wilt uw keukenkastjes schilderen in een nieuwe kleur of wenst het herstellen/renoveren van keukenfronten waarvan de kunststof folielaag begint los te laten? Bij Eurobord Keukenspuiterij en Meubelspuiterij bent u aan het juiste adres.

Ook in het voorzien van een frisse, kwalitatief hoogwaardige en nieuwe laklaag van uw woonaccessoires, deuren, radiatoren, keukenapparatuur en veel andere voorwerpen in- en rondom huis of bedrijf zijn wij u graag van dienst. Keuze uit vrijwel elke gewenste kleur matlak, zijdeglanslak, hoogglanslak en speciale 'effect-lakken' is mogelijk.

Door op onderstaande links te klikken sturen wij u graag verder naar de betreffende pagina's van onze website.

meubels spuiten, keukens spuiten, kasten spuiten, stoelen spuiten, renoveren van keukens en het herstellen en voorzien van een hoogwaardige lakafwerking van keukenfronten waarvan de folielaag loslaat.

Eurobord Meubelspuiterij is gevestigd in Rotterdam maar werkzaam in geheel Nederland en een groot deel van België. Vraagt u per email aanvullende informatie bij ons aan of gaat u naar de contactpagina van onze website. Wij zijn u graag van dienst.

Door ons behaalde onderscheidingen en klantenbeoordelingen vind u op de pagina reviews en beoordelingen over Eurobord Meubel- en Keukenspuiterij.



Uw gastheren,

Dan Knijf & Sander van den Bos