Celine van Raamt is een produktontwerper van voornamelijk lampen en kaarten. Na haar bachelor industrieel ontwerpen aan de TU in Delft is ze voor zichzelf begonnen. Het begon met een keramische fruitschaal en na de eerste lamp (Walllamp strip) is ze blijven hangen bij lampen. Naast produktontwerpen houdt ze zich ook bezig met het illustreren van kaarten.