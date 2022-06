Bijvoet architectuur & stadsontwerp is sinds 1995 gevestigd in Rotterdam en heeft in alle windstreken van Nederland projecten gerealiseerd. Gemeenschappelijk kenmerk van de projecten, zowel in de publieke als de private sector, is een creatief ontwerp gecombineerd met een ambachtelijke uitwerking, in een direct persoonlijk contact met betrokken opdrachtgevers.

Caroline Bijvoet werkt in een hecht netwerk met alle aan het architectenbureau gelieerde, en voor het bouwproces noodzakelijke, nevendisciplines. Opdrachtgevers kunnen zo vanaf het eerste voorzichtige initiatief (de 'wensdroom') tot en met de oplevering ontzorgd worden. Maar een passend advies op delen van het bouwproces kan natuurlijk ook! Iedereen is welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek in onze mooie verbouwde Fabriek Delfshaven. En zo blijkt meteen of er sprake is van de 'benodigde klik'.......