Fiftytables ontwerpt en maakt tafels van massief hout. Op onze website staan altijd vijftig unieke producten. Bekijk ze allemaal in onze shop! Wij vinden diversiteit in het aanbod belangrijk, zodat mensen persoonlijk geraakt worden door een ontwerp. Ieder verkocht meubelstuk maakt plaats voor een nieuwe creatie. Hierdoor is onze collectie steeds in beweging.

Een mooie plank is altijd het uitgangspunt van een ontwerp. Hout is een prachtig natuurlijk materiaal en is in oneindig veel verschijningsvormen aanwezig. Door een scherpe selectie bij de inkoop van het hout werken wij alleen met de mooiste en beste kwaliteit. Het plezier en de voldoening die wij beleven tijdens het maken van de tafels is zichtbaar in elk ontwerp.

Fiftytables bestaat uit Hans Wisselink, Ewout Wisselink en Marielle Wisselink en is opgericht in september 2014. Met gebundelde krachten en het gezamenlijke enthousiasme voor ambachtelijke houtbewerking zijn wij sinds 2012 bezig met het opbouwen van de eerste collectie. Vijftig unieke tafels!