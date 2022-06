Wij zijn studiozwart, een jong architectenbureau dat zich onderzoekend in de markt opstelt. Dit houdt in dat we ons in de werkgebieden van woningbouw, utiliteitsbouw en stedenbouw niet beperken tot de bestaande kennis en ervaringen maar ook (samen met onze opdrachtgevers) nieuwe gebieden verkennen.

Architectuur is volgens ons niet statisch, het reageert op de samenleving en de markt. Architecten hebben volgens ons onder andere de verantwoordelijkheid om te enthousiasmeren, relativeren, begeleiden, inspireren en te innoveren. Dit betekend voor ons, samenwerken en vertrouwen. We stellen ons open in het proces op en proberen met alle partijen een (intensieve) persoonlijke relatie op te bouwen. Wij streven naar een bestendige architectuur, pragmatische realistische oplossingen die flexibiliteit en aanpasbaarheid bieden. We beperken de impact op onze aarde tot het hoognodige en zoeken duurzaamheid in de vormgeving, kwaliteit, en inbedding in de omgeving. Principes als, verdichting en transformatie bieden een grote kans voor een bestendige invulling van de omgeving. Om aan onze visie verdere invulling te geven doen wij momenteel onder andere onderzoek naar, groepsbouwen, bestemmingsvrije gebouwen en de architectonische gevolgen van prefrabicage en modulair bouwen.