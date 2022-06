Door het combineren van verschillende disciplines binnen een project is NV Interiors in staat om een totaalproject af te leveren. Door het maken van een interieurontwerp zorgen we ervoor dat de indeling en alle materialen, kleuren en verlichting naadloos in elkaar overvloeien wat ook in relatie staat met de architectuur van de desbetreffende ruimte. Ook binnen bestaande structuren kunnen wij een eenheid creëren. Het ontwerp van een keuken, badkamer en het meubilair zorgt voor een compleet afgestemd ontwerp.Wilt u geen zorgen hebben over de uitvoering van een geheel project? Wij kunnen het gehele traject van een gehele de verbouwing begeleiden. Dit houdt in dat er een planning wordt gemaakt en contact wordt gelegd met alle leveranciers en de desbetreffende aannemer. De aanbesteding wordt verzorgd en de gekozen aannemer geïnstrueerd. Tijdens de uitvoering vindt er een esthetische bouwbegeleiding plaats. Tot slot volgt er na afronding van de werkzaamheden een oplevering.Maak vrijblijvend een afspraak en wij horen graag waarmee wij u van dienst kunnen zijn.