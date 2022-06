Het architectonisch ontwerpen van uw tuin richt zich op het tot stand brengen van een samenhangend geheel in vorm en functie, dat past in de omgeving, de woonbuurt, of het omringende landschap. Alleen bij een goede ruimtelijke indeling van de tuin zullen bijvoorbeeld het terras, de vijver en de bijzondere planten tot hun recht kunnen komen. Ook elementen buiten de tuin, zoals bomen, gebouwen of markante punten kunnen betrokken worden bij de ruimtebeleving in de tuin. Daarnaast wordt de natuur in de tuin gebracht, zoals planten die op die specifieke plaats thuishoren zodat ze niet afsterven of alles overwoekeren.

Bovenal moeten de tuinbezitter en zijn familie zich in de tuin thuis voelen. Alle functies die ervan verwacht worden, moeten kunnen worden beleefd of uitgevoerd: luieren in de zon, spelen met de kinderen, de was drogen of barbecueën met vrienden.

Een ander belangrijk punt is het creëren van een onderhoudsarme tuin. Veel mensen zijn wel tuingenieters maar daarom nog geen hobbyisten die urenlang in de tuin willen werken. Bij mooi weer moet er elke vrije minuut genoten kunnen worden en bij regen of sneeuw moet de tuin een mooi uitzicht opleveren. Een bruikbaar en realistisch plan is het doel.