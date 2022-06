AV Architectuur is opgericht door architect ir. Anton Visser. Nadat

hij cum laude is afgestudeerd aan de TU Delft heeft hij ervaring opgedaan bij diverse architectenbureaus in Den Haag en Rotterdam. Vanuit Groningen werkt hij sinds 2008 zelfstandig aan uiteenlopende opdrachten.

Belangrijk in zijn aanpak is het persoonlijke contact met de opdrachtgever. Door middel van kritisch doorvragen, luisteren en schetsen definieert hij de essentie van de opgave en legt daarmee de basis voor het ontwerp. Met een open ontwerphouding zonder vaste stijl, worden alle factoren en voorwaarden afgewogen. Deze benadering leidt tot uitgesproken ontwerpen passend bij de wensen van de opdrachtgevers.

De combinatie van HTS bouwkunde, de opleiding architectuur aan de TU Delft met zijn werkervaring maakt hem een veelzijdig architect. Dit levert karaktervolle ontwerpen op die met dezelfde zorgvuldigheid technisch worden uitgewerkt. Hierdoor blijft de kwaliteit en uitstraling van het ontwerp ook tijdens de uitvoering gegarandeerd.