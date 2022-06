Elke tuin verdient een Capi Europe pot. Capi Europe staat bekend om zijn grote, luxe potten met een licht gewicht.

Capi Europe is één van de meest unieke Europese potterie-bedrijven: met historisch besef en toekomstgericht belang. In 1997 richtte Toine van de Ven het bedrijf op. Van een eenmanszaak met betonnen en gietijzeren beelden, groeide Capi uit naar een wereldspeler. Capi Europe staat bekend om haar unieke, lichtgewicht binnen- en buitenpotten van eigen design. En, net als in de begindagen, onderscheidt Capi Europe zich nog altijd op eerlijkheid, innovatie en service.